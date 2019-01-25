В Литве симулировали атаку на энергетическую инфраструктуру

Вильнюс, , 12:53 — REGNUM В правительстве Литвы под руководством канцлера Альгирдаса Стончайтиса прошел семинар-учения о поведении чиновников во время кибератаки на электроэнергетическую систему Литвы с последующим выведением её из строя, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 января.

Как отмечает пресс-служба правительства Литвы, основной целью учений является моделирование поведения профильного руководства в работе при полной энергетической изоляции страны. Стончайтис по итогам учений утверждает, что такой сценарий — маловероятен, однако если такая атака произойдёт и будет успешной, то это вызывает большие риски безопасности всей Литве. В связи с этим важно даже при малой вероятности полного блэкаута иметь понимание, как себя вести. В целом учения названы успешными.

В них приняли участия представители десятка министерств, военные, разведывательные службы, представители финансовых учреждений.