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В Литве симулировали атаку на энергетическую инфраструктуру

Экономика

Чиновники учились поведению при хакерской атаки на электроэнергетическую инфраструктуру и полный блэкаут Литвы

Вильнюс, 25 января 2019, 12:53 — REGNUM  В правительстве Литвы под руководством канцлера Альгирдаса Стончайтиса прошел семинар-учения о поведении чиновников во время кибератаки на электроэнергетическую систему Литвы с последующим выведением её из строя, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 января.

Как отмечает пресс-служба правительства Литвы, основной целью учений является моделирование поведения профильного руководства в работе при полной энергетической изоляции страны. Стончайтис по итогам учений утверждает, что такой сценарий — маловероятен, однако если такая атака произойдёт и будет успешной, то это вызывает большие риски безопасности всей Литве. В связи с этим важно даже при малой вероятности полного блэкаута иметь понимание, как себя вести. В целом учения названы успешными.

В них приняли участия представители десятка министерств, военные, разведывательные службы, представители финансовых учреждений.

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Электроэнергетика
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