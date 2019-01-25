Около 30% проектов на рынке жилья в РФ рискуют остаться без финансирования

Москва, , 12:46 — REGNUM Около трети проектов, реализуемых на российском рынке жилья, могут лишиться финансирования. Об этом на заседании по нацпроекту «Жилье и городская среда» заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По его словам, в «красной зоне» по своей кредитоспособности оказались до 30% компаний. Именно они с большой долей вероятности могут не получить банковского финансирования после перехода на эскроу-счета.

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Министр уточнил, что под угрозой находятся 14,5 млн кв. м жилья, возведением которых занимаются застройщики «красной зоны». Жильё в этих новостройках приобрели 250 тысяч семей.

«И, конечно, большой знак вопроса, попадут ли они в обманутые дольщики потом или нет»,— цитирует «Интерфакс» слова Владимира Якушева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года Госдума РФ приняла закон, обязывающий застройщиков работать с привлекаемыми средствами граждан посредством эскроу-счетов. Согласно документу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, перечислять средства дольщиков на специальный счёт все российские застройщики, работающие в долевом строительстве, должны будут с 1 июля 2019 года. До того, как покупатели получат квартиры, забрать деньги они не смогут, при этом строительство будут вести на банковские кредиты.

Кроме того, предусмотрен переход на новую схему уже начатых проектов. Для ряда строек в соответствии с критериями Минстроя будут сделаны исключения.

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