Испания подвела итоги работы своих АЭС в 2018 году

Мадрид, , 18:14 — REGNUM 23 января в Испании опубликованы данные по вкладу АЭС в общий объем электрогенерации за 2018 год.

Пять АЭС Испании в 2018 году выработали 53 216 ГВТ*часов электроэнергии, что составляет 20,39% всего электричества, генерированного энергосистемой страны. В безуглеродной генерации (при которой не используются ископаемые виды топлива0 доля АЭС составила 34,42%.

Коэффициент установленной мощности испанских АЭС в 2018 году составил 82,1%, это отражает доступность, надежность и стабильность парка АЭС, который работает с очень высокой надежностью и позволяет гарантировать надлежащее функционирование энергосистемы. Как отметил президент Фонда испанской атомной промышленности Игнасио Аларусе, «атомная промышленность, которая поддерживает отличную производительность реакторов с помощью высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и твердой приверженности научно-исследовательским разработкам, прямо и косвенно дает работу 30 000 человек, помогает поддерживать динамичное развитие регионов расположения АЭС».

Напомним, что осенью 2018 года правительство Испании приняло план закрытия всех АЭС страны к 2018 году. Каким образом правительство Испании намерено при этом сохранить стабильность энергетической системы и гарантировать энергетическую обеспеченность потребителей, неизвестно.