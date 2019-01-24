Латвийские стивидоры ищут грузы на случай, если Россия остановит транзит

Рига, , 17:33 — REGNUM Россия может в один день прекратить транзит через страны Прибалтики, и это решение будет вполне логично и оправдано. Об этом в интервью латвийскому Rus.Lsm.lv заявил член правления LSEZ SIA Ekers Stividors LP (его компания по итогам 2018-го была признана стивидором-рекордсменом в Лиепайском порту) Гатис Светиньш.

«Наверное, останутся какие-то позиции (грузы — прим. ИА REGNUM). Но их будет мало, не десятки и сотни миллионов тонн, а такие грузы, которые российским стивидорам будут неинтересны ввиду сложности обработки или необходимости создания новой инфраструктуры и в итоге — рентабельности», — заявил бизнесмен.

Гатис Светиньш подчеркивает, что «чистый» транзит в последнее время постепенно теряет свою привлекательность. Сейчас в Лиепае соотношение собственных грузов и транзита составляет 1 к 1. И наиболее интересным для стивидоров Латвии, особенно в случае ухода российского транзита, может стать работа с собственными, латвийскими грузами. Речь идет о создании производственных мощностей (и дальнейшей поставки продукции на экспорт) и складских площадок на территории порта.

Сейчас часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой «логистики добавленной стоимости» (value added logistics). В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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