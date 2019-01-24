Крым просит включить в федеральную целевую программу более сотни объектов

Симферополь, , 17:19 — REGNUM Власти Крыма обратились в министерство экономического развития РФ с предложением включить в федеральную целевую программу 107 новых объектов общей стоимостью почти в 73 миллиарда рублей. Об этом ИА REGNUM 24 января сообщили министерстве строительства и архитектуры РК.

«Это очень важный перечень. Нужно определить приоритетные объекты. Мы должны выполнить эту задачу министерства экономики Республики Крым, чтобы какой-либо важный объект не был исключен из списка ФЦП», — отметил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

По его словам, первыми предложено включить объекты министерства ЖКХ, минобразования, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, а также министерства топлива и энергетики Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования.

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