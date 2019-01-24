Новозеландская компания RocketLab доставит на орбиту грузы Пентагона

Веллингтон, , 13:27 — REGNUM Молодая космическая компания из Новой Зеландии RocketLab в 2019 году увеличит количество запусков; среди них впервые будут и военные заказы. В частности, планируется вывод на орбиту аппарата по заказу министерства обороны США, сообщает новозеландское новостное издание NZ Herald.

Запуск будет произведён уже в феврале с космодрома «Махиа». Правительство Новой Зеландии уже одобрило пуск и подтвердило, что все процедуры соответствуют законодательству страны. В качестве полезной нагрузки будет находиться спутник DARPA R3D2, предназначенный для телекоммуникации. В том числе, он может использоваться и в военных целях для передачи сигнала по защищённому каналу. Впрочем, главной его задачей, согласно официальному заявлению, является коммерческое использование.

Как бы то ни было, новозеландские эксперты обращают внимание на то, что тесное сотрудничество с американским военным ведомством может представлять угрозу для всей страны, так как в случае конфликта, Новая Зеландия станет одной из целей потенциального противника.