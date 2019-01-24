В Махачкале поднимают цену на проезд в маршрутках, мэрия — против

Махачкала, , 12:15 — REGNUM Повышение цен на проезд в общественном транспорте, вероятно, ждёт жителей Махачкалы. На некоторых маршрутных такси города появились объявления о повышении с 27 января стоимости проезда с 17 до 23 рублей. Горожане в социальных сетях активно высказывают недовольство по данному вопросу, передаёт 24 января корреспондент ИА REGNUM.

На своей странице в Instagram врио главы Махачкалы Мурад Алиев высказался по волнующей жителей города теме. По его словам, мэрия категорически против необоснованного повышения цен на общественном транспорте.

«Да, прекрасно понимаем и транспортные компании, что за несколько лет поднялась цена на топливо и другие расходы. Но в то же время мы хотим знать, почему они хотят установить цену именно в размере 23 рублей? Насколько прозрачно и легально они ведут всю свою деятельность, как оплачивают налоги, платят ли зарплату водителям и производят ли за них отчисления во внебюджетные фонды?» — пишет градоначальник.

Он добавляет, что администрация города готовит письма с изложением своей позиции на имя главы Дагестана Владимира Васильева, а также в адрес республиканских надзорных ведомств — прокуратуры, налоговой и трудовой инспекций, полиции и антимонопольной службы — с просьбой произвести соответствующие проверки.

Напомним, в городе Махачкале действует нерегулируемый тариф на стоимость проезда в общественном транспорте. Мэрия города не имеет полномочий на установление цен, этим занимаются компании-перевозчики.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что к концу января в столице Дагестана цены на проезд в автобусах по маршруту Махачкала — Каспийск и №44 вырастут с 13 до 15 рублей, а во всех городских троллейбусах — с 10 до 13 рублей. В управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы подорожание проезда объяснили повышением цен на топливо, но при этом заверили, что стоимость проезда в городских маршрутках остается прежней.