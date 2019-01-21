В Махачкале выросли цены на проезд в общественном транспорте

Махачкала, , 15:52 — REGNUM В столице Дагестана выросли цены на проезд в автобусах по маршруту Махачкала — Каспийск и №44 с 13 до 15 рублей. Кроме того, с 10 до 13 рублей повысилась стоимость проезда во всех городских троллейбусах, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы.

Подорожание проезда объясняется повышением цен на топливо. Однако в ведомстве заверили, что стоимость проезда в городских маршрутных такси остается прежней, то есть на уровне 17 рублей.

Напомним, предыдущее увеличение тарифов на проезд в маршрутках в городе Махачкале было зафиксировано 1 января 2015 года. Путём неоднократных забастовок недовольным ростом цен на топливо и обслуживание автомобилей водителям удалось добиться повышения стоимости с 14 до 17 рублей. Также мэрия города приняла решение о введении «ночного тарифа», в соответствии с которым после 20:00 стоимость проезда должна была составить 20 рублей. Однако данное новшество не прижилось и быстро сошло на нет.

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