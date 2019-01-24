В Казахстане прокомментировали претензии РФ на беспошлинный ввоз сахара

Астана, , 10:39 — REGNUM В случае отмены беспошлинного ввоза сахара на территорию Казахстана на рынке может возникнуть дефицит, заявил глава ассоциации кондитеров республики Алихан Талгатбек, сообщает 24 января агентство «КазТАГ».

Глава ассоциации отметил, что стоимость одного килограмма сахара может подняться до 350 тенге (61 рубль). Талгатбек считает, что беспошлинный ввоз сахара в Казахстан из третьих стран не противоречит законодательству Таможенного союза.

Глава ассоциации кондитеров добавил, что стоимость российского сахара для перерабатывающих предприятий Казахстана составляет $540 за тонну, а стоимость сахара из стран Евросоюза — $460 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев встретился с коллегой из Казахстана Умирзаком Шукеевым. На встрече стороны обсудили вопрос беспошлинной поставки сахара в Казахстан. Российская сторона считает, что продление беспошлинного ввоза этого продукта в республику нарушает единое таможенное пространство ЕАЭС.

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