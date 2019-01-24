Заём на 1 млрд: в деле нижегородского завода заговорили о фальсификации

Нижний Новгород, , 09:00 — REGNUM В банкротном деле нижегородского ОАО «РУМО», которое специализируется на выпуске судовых двигателей и ведёт свою историю от рижского предприятия, основанного в 1874 году, — попытка ещё одного кредитора увеличить долги общества более чем на 1 млрд рублей закончилась неудачей. Арбитражный суд Нижегородской области частично отклонил претензии бывшего председателя правления ОАО Юрия Чадаева, а суммы притязания рассмотрят на следующем этапе банкротной процедуры. В рамках дела заявлялась экспертиза для проверки фальсификации доказательств — около 40 договоров займа, на основании которых возник долг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, предприятие, являющееся крупным российским производителем судовых насосов, двигателей и прочего оборудования, ведёт историю с предшественника, созданного в 1874 году в Риге. В Нижний Новгород производственные мощности были вывезены в 1915 году. В июле 2016 года за обществом по его инициативе было введено наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности. В марте 2018 года временным управляющим вместо ранее выбранного Вячеслава Самсонова назначили Дениса Елисеева.

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На конец декабря 2016 года основными акционерами общества числились Ирина Чадаева (доля — почти 26%) и Виктор Егоров (доля — более 19%), позднее Чадаева лишилась своей доли — заложенные акции ушли в качестве оплаты по договору поручительства перед АО «НК Банк».

В конце 2017 года ходили слухи, что выкупить мощности нижегородского завода, а также всю конструкторскую документацию может ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» из Ленинградской области, но пока подобная сделка не совершалась. При этом часть имущества предприятия была реализована с торгов.

В отношении ОАО продолжается процедура наблюдения, а число кредиторов, заявляющих требования, растёт. В их число попытался попасть и Юрий Чадаев — бывший председатель совета директоров ОАО, который после всех корректировок своих требований предъявил претензии на сумму свыше 1,189 млрд рублей.

Чадаев по иску АО «НК Банк» был признан банкротом как физлицо ещё в феврале 2018 года. В 2016 году его также признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей за неисполнение решения суда. Следствие посчитало, что он причинил предприятию ущерб на крупную сумму, а также «искусственно создавал задолженности предприятия перед ним самим как перед физлицом, чтобы затем получать объекты завода в личную собственность по заниженной стоимости». Ущерб оценили тогда в сумму более 71 млн рублей.

В сумме предъявленных ОАО «РУМО» в рамках банкротного дела претензий Юрием Чадаевым в размере 1 189 499 589,11 рубля на основной долг приходилось 500 623 178 рублей 30 копеек, более 230,665 млн рублей составили проценты за пользование договорами займа. Помимо этого, в качестве требования кредитора третьей очереди, обеспеченного залогом имущества должника, было заявлено 111,063 млн рублей основного долга и 347,147 млн рублей процентов за пользование договорами займа. Свои притязания заявитель базировал почти на 40 договорах займа.

Ещё в 2017 году эти договоры были предметом рассмотрения в Ленинском районном суде, и тогда же было сделано заявление «о фальсификации договоров займа, договоров ипотеки, дополнительных соглашений к договорам, которые представлены в материалы дела и на которые заявитель ссылается как на основание требований». Было также сделано заявление «о назначении судебной почерковедческой экспертизы на предмет установления подлинности подписи и расшифровки подписи Егорова Виктора Александровича на спорных документах, а также давности изготовления части документов». Заключение эксперта в материалы дела поступило только в сентябре 2018 года, после чего было возобновлено производство по требованиям Чадаева и в арбитражном суде.

«Согласно заключению экспертов №58−03/18 от 6.09.2018 года подписи от имени Егорова В. А. на следующих документах: договор о предоставлении процентного займа от 25.09.2009 года, договор займа от 29.11.2013 года, письмо ОАО «РУМО» от 29.11.2013 года №7/57−13 (2), выполнены не Егоровым В.А., а другим лицом, с подражанием подписи Егорова В.А. Дата выполнения договора о предоставлении процентного займа от 29 ноября экспертом не определена, ввиду наличия искусственного старения, полученного путем агрессивного термического воздействия. Дополнительное соглашение к договору о предоставлении процентного займа от 29 ноября 2013 г., датированное от 12 января 2015 года, согласно заключению эксперта, выполнено в период ноябрь-декабрь 2016 года, что не соответствует дате, указанной в реквизитах документа. Дополнительное соглашение подписано генеральным директором В. В. Храмовым, между тем последний исполнял обязанности руководителя общества в период с 28.11.2014 по 22.12.2014, то есть в иной период», — отмечалось в материалах дела.

В рамках данного дела также отмечалось, что «договоры займа Чадаев Ю. Г. заключал без одобрения совета директоров ОАО «РУМО»».

Напомним, 1 августа 2006 года Чадаев был назначен на должность директора по экономике, финансам, реализации и сервису ОАО «РУМО», и в его должные обязанности входила организация и контроль экономической, договорной, маркетинговой деятельности общества, в том числе он был обязан организовать управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, обеспечить выплату процентов, погашение займов. 29 июня 2007 года он также был назначен председателем совета директоров, то есть «имел возможность руководить движением денежных средств ОАО «РУМО», в том числе в отношении себя и своей супруги». В период с 11 февраля 2005 года по 25 декабря 2015 года Чадаев был акционером общества с долей 20,99%, но «в дальнейшем подарил акции дочери». Также было установлено, что Чадаев за период, предшествующий банкротству, в нарушение очерёдности платежей «производил расходные операции за счёт денежных средств ОАО «РУМО» в отношении себя лично и супруги Чадаевой Л. Н».

"То есть в период выдачи займов, на основании которых подано заявление о включении в реестр кредиторов, Чадаев А. Ю. являлся лицом, аффилированным с должником, а также в силу должностных полномочий и полномочий акционера должника имел определяющее влияние на распоряжение финансами должника», — отметил суд, указав, что пришёл к выводу, что «выдача займов была направлена на создание видимости наличия у общества достаточных оборотных средств общества, в том числе с целью привлечения займов со стороны кредитных организаций, создания значительных оборотов по расчетным счетам, наращивания кредиторской задолженности перед Чадаевым Ю. Г. и членами его семьи накануне введения в отношении должника процедуры банкротства».

В итоге суд решил требование Юрия Чадаева на сумму свыше 69,58 млн рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами, рассмотреть в процедуре, следующей за процедурой наблюдения, а в удовлетворении заявления о включении в реестр суммы задолженности по договорам займа в размере 489 282 282 рублей, а также 643 155 550 рублей неосновательного обогащения отказать. Определение суда может быть обжаловано.