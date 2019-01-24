Каким будет Дагестан к 2035 году, решают власти региона

Махачкала, , 09:17 — REGNUM В Дагестане ведётся работа над разработкой Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2035 года. К данной работе подключено экспертное сообщество региона, в том числе депутаты, представители науки и бизнеса, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе администрации главы Дагестана.

Вопросы разработки стратегии обсудили в правительстве региона. Первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов отметил, что в основе документа будет лежать исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина. По его словам, Стратегия будет формироваться в двух вариантах: базовый сценарий, исходящий из реальных возможностей республиканского бюджета, и инновационный вариант, куда входит базовый плюс дополнительный пакет проектов на случай появления новых источников финансирования.

Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Павел Кадочников рассказал, что работа будет включать три основных этапа: первый — диагностика и определение приоритетов, второй — сценарий и ключевые направления развития региона, третий — выделение стратегических проектов.

Напомним, в июле 2011 года в Дагестане был утверждён проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2025 года