Долг по зарплате в Нижегородской области за месяц вырос на 0,4%

Нижний Новгород, , 06:38 — REGNUM В Нижегородской области на конец декабря 2018 года официально зарегистрированы 6,5 тыс. безработных против 7617 на конец декабря 2017 года, а официальный уровень зарегистрированной безработицы к началу 2019 года в регионе составил 0,4%. Задолженность по зарплате на 1 января 2019 года превышает 13,3 млн рублей, увеличившись на 0,4% относительно 1 декабря 2018 года. Нижегородстат подвёл итоги 2018 года для рынка занятости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На конец декабря 2018 года в областное управление по труду и занятости обратились 9,6 тыс. человек в поисках работы. Всего официально зарегистрированы безработными 6,5 тыс. человек против более 7,6 тыс. на тот же период 2017 года. Пособие по безработице, которое в 2019 году составляет от 1,5 до 8 тыс. рублей при нижегородском прожиточном минимуме для трудоспособного населения на третий квартал 2018 года — 10 209 рублей, было назначено для 5,9 тыс. граждан.

Общее число безработных в области, которое рассчитано по итогам обследования рабочей силы на октябрь-декабрь 2018 года, составило 73,2 тыс. человек при уровне общей безработицы — 4,2%. Потребность предприятий в работниках, заявленная в управление по труду и занятости, на декабрь 2018 года составила 30 702 человека. За декабрь ведомство оказало помощь в трудоустройстве 3,4 тыс. гражданам. К началу января 2019 года нагрузка незанятого населения на одну вакансию, что заявлена работодателем, составила 0,29 человека.

Долги по зарплате на предприятиях и организациях, что не относятся к малому бизнесу, по данным Нижегородстата, составили на начало января 2019 года 13 332 тыс. рублей, что на 0,4% больше, чем месяцем ранее. Прирост был на 56 тыс. рублей.

Долги перед работниками есть у двух организаций, и в обоих случаях из-за нехватки собственных средств. Компании-должники работают в сфере производства пищевых продуктов.