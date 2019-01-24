Свердловская область получит 4 млрд на развитие малого и среднего бизнеса

Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM Более четырёх миллиардов рублей будет выделено из федеральной казны в бюджет Свердловской области на развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Средства поступят в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» в период с 2019 года по 2024 год. За шесть лет власти Свердловской области намерены добиться увеличения числа занятых в малом и среднем бизнесе граждан с 640 тыс. до 720 тыс. человек.

В рамках реализации национального проекта будут разработаны механизмы упрощения налоговой отчётности, а также оказана поддержка предпринимателям, чей бизнес ориентирован на экспорт. Планируется, что в Свердловской области к концу 2024 года доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте увеличится с 31% до 36%.

Напомним, что в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». Одной из его целей является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве граждан с 19,2 млн до 25 млн человек по всей стране.