Четверг, 24 Января 2019 года
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Пашинян обсудил с Костиным и Титовым инвестиции в Армению

Экономика

Пашинян подчеркнул важность постоянного развития армяно-российских экономических отношений и дальнейшего углубления торгово-экономических связей

Пашинян обсудил с Костиным и Титовым инвестиции в Армению
Иллюстрация:  primeminister.am
Никол Пашинян и Андрей Костин

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 00:20 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Давосе с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Пашинян подчеркнул важность присутствия банка на армянском финансовом рынке и активной инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики. Премьер-министр представил приоритеты бизнес-среды и правительства Армении, развитие экономики и подчеркнул необходимость адекватного реагирования банковского сектора, в том числе банка ВТБ, на сигналы бизнес-сектора. На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением деятельности банка ВТБ в различных сферах экономики Армении.

Пашинян также встретился с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым. В ходе встречи премьер Армении подчеркнул важность постоянного развития армяно-российских экономических отношений и дальнейшего углубления торгово-экономических связей. В связи с этим собеседники обсудили вопросы, связанные с укреплением связей между бизнесменами двух стран, вопросы привлечения новых российских инвестиций в Армению.

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Экономика Армении
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