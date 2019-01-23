Четверг, 24 Января 2019 года
00:07:09 МСК

Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с Китаем

Экономика

Переговоры идут «очень хорошо»

Вашингтон, 23 января 2019, 23:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут «очень хорошо», 23 января передает агентство Reuters.

«Мы очень хорошо ведем наши переговоры с Китаем», — сообщил Трамп журналистам на мероприятии в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года США и Китай договорились «заморозить» введение новых взаимных пошлин на товары, однако не отменили уже введенные тарифы.

Читайте также: Китай заявил о «серьезной ошибке» США из-за скандала с Huawei

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить