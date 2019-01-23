Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с Китаем

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут «очень хорошо», 23 января передает агентство Reuters.

«Мы очень хорошо ведем наши переговоры с Китаем», — сообщил Трамп журналистам на мероприятии в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года США и Китай договорились «заморозить» введение новых взаимных пошлин на товары, однако не отменили уже введенные тарифы.

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