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Президент Египта обещает закончить «болезненные реформы»

Экономика

«Осталось не так уж много, и это не будет так сурово, как то, через что мы уже прошли»

Президент Египта обещает закончить «болезненные реформы»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси

Каир, 23 января 2019, 22:15 — REGNUM  Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси поблагодарил граждан за «стойкость к суровым и трудным мерам» — экономическим реформам, проведенным в стране по указанию МВФ, 23 января передает агентство Associated Press.

«Осталось не так уж много, и это не будет так сурово, как то, через что мы уже прошли. Мы полны решимости закончить это», — пообещал президент Египта в обращении к гражданам по телевидению.

Ас-Сиси отметил, что отказ от реформ, которые нанесли сильный удар по благосостоянию населения, «мог бы привести к распаду государства».

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