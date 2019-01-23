В Киргизии терпят убытки фермеры, выращивавшие картофель

Бишкек, , 16:32 — REGNUM Аграрии Иссык-Кульской области Киргизии до сих пор так и не могли реализовать свыше трети урожая картофеля — порядка 150 тысяч тонн. Об этом заявил заведующий отделом развития региона полномочного представительства правительства Максат Мусаев, пишет «Азаттык».

При этом чиновник сообщил о том, что местные власти пытаются помочь местным фермерам, ведя с руководством Алма-Аты переговоры по вопросу о налаживании поставок в Казахстан овощей из Иссык-Кульской области.

Также было отмечено, что ранее киргизстанские аграрии жаловались на убытки, которые они понесли, вложившись в выращивание картофеля. По их словам, осенью 2018 года перекупщики скупали у них картофель, предлагая за него крайне низкую цену — лишь 5 — 6 сомов (4,7 — 5,7 рубля) за килограмм.

Эту проблему неоднократно обсуждали в правительстве и парламенте Киргизии, и в итоге возложили вину за сложившуюся ситуацию на министерство сельского хозяйства и его руководителя Нурбека Мурашева.

ИА REGNUM напоминает, что по данным национального статистического комитета, в 2018 году урожай картофеля в Киргизской республике превысил 1 млн 446,6 тысячи тонн. Это на 30,6 тысячи тонн или на 2,6% больше, чем в 2017 году.

Отметим, что больше всего картофеля в минувшем году вырастили фермеры Иссык-Кульской области — свыше 521,8 тысячи тонн. Затем следуют Таласская область — около 234 тысяч тонн, Чуйская область — около 210,5 тысячи тонн и Ошская область — более 204,4 тысячи тонн. В Джалал-Абадской области урожай картофеля составил чуть больше 134,5 тысячи тонн, а в Нарынской области — 100 тысяч тонн. А замыкает список Баткенская область — 38,2 тысячи тонн.