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Древесина из Белоруссии пойдёт на экспорт через порты Латвии

Экономика

Объем перевалки лесоматериалов в Рижском порту стремительно растет

Рига, 23 января 2019, 13:28 — REGNUM  Белоруссия будет наращивать экспорт древесины через латвийские порты. Представители из министерства лесного хозяйства Белоруссии посетили Рижский свободный порт, сообщает сегодня, 23 января, delfi.lv, а в ходе визита обсуждалось сотрудничество в экспорте лесоматериалов.

Белорусские чиновники отметили значительный потенциал совместный работы и многочисленные возможности развития белорусского транзита. Со своей стороны, представители Рижского порта признают, что сотрудничество с белорусской стороной является возможностью для дальнейшего увеличения объемов грузов лесоматериалов.

«Можно смело утверждать одно — потенциал нашего сотрудничества велик. У нас очень много возможностей наращивать объемы и искать различные виды сотрудничества», — заявил Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Белоруссии.

В 2018 году в Рижском порту после угля второй по величине группой грузов стали лесоматериалы — их грузооборот увеличился на 34,5% и достиг 5,5 миллиона.

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