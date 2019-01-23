Древесина из Белоруссии пойдёт на экспорт через порты Латвии

Рига, , 13:28 — REGNUM Белоруссия будет наращивать экспорт древесины через латвийские порты. Представители из министерства лесного хозяйства Белоруссии посетили Рижский свободный порт, сообщает сегодня, 23 января, delfi.lv, а в ходе визита обсуждалось сотрудничество в экспорте лесоматериалов.

Белорусские чиновники отметили значительный потенциал совместный работы и многочисленные возможности развития белорусского транзита. Со своей стороны, представители Рижского порта признают, что сотрудничество с белорусской стороной является возможностью для дальнейшего увеличения объемов грузов лесоматериалов.

«Можно смело утверждать одно — потенциал нашего сотрудничества велик. У нас очень много возможностей наращивать объемы и искать различные виды сотрудничества», — заявил Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Белоруссии.

В 2018 году в Рижском порту после угля второй по величине группой грузов стали лесоматериалы — их грузооборот увеличился на 34,5% и достиг 5,5 миллиона.