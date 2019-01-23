Евросоюз возможно допустит Росатом к выводу АЭС из эксплуатации

Брюссель, , 10:49 — REGNUM 21 января стали известны некоторые подробности проходившей в Брюсселе сессии Европарламента.

Среди прочих документов, обсуждавшихся во время сессии, рассматривался и проект предложенного Еврокомиссией решения о создании специальной программы для финансирования работ по выводу из эксплуатации ядерных и радиационных объектов и утилизации радиоактивных отходов. На первом этапе программа должна охватить, в частности, вывод из эксплуатации четырех энергоблоков на болгарской АЭС «Козлодуй» — два реактора ВВЭР-440 были остановлены в 2002 году, еще два таких же в 2006 году, и двух реакторов ВВЭР-440 на словацкой АЭС «Богунице», остановленных в 2006 и в 2008 годах.

Как свидетельствует размещенный в базе данных Европарламента с внесенными им правками, «вывод из эксплуатации ядерных установок должен осуществляться с использованием наилучших имеющихся технических знаний, в том числе из третьих стран… в целях обеспечения безопасности и максимально возможной эффективности с учетом передовой международной практики». Под «третьими странами» в данном случае имеются в виду страны, не входящие в состав ЕС. Это означает, что появляется шанс на участие в таких работах и у Росатома, накопившего определенный опыт на их проведении. В 2016 году, после окончательной остановки энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС, в составе которого работал реактор ВВЭР-440, был создан Опытно-демонстрационный инженерный центр, который в настоящее время отрабатывает технологию демонтажа и дезактивации оборудования и строительных конструкций и обращения с радиоактивными отходами.