В Твери устранили коммунальную аварию, оставившую без тепла 17 тыс. жителей

Тверь, , 09:39 — REGNUM Авария на магистральном трубопроводе на улице Левитана в Московском районе Твери, в результате которой без тепла остались тысячи горожан, устранена в ночь на 23 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Авария произошла во второй половине дня 22 января на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров. По информации Минэнерго, в зону отключения попали 16,7 тыс. человек — 55 жилых домов, роддом, четыре детсада и школа.

По информации пресс-службы облправительства, в 05:50 началось заполнение системы теплоносителем, в жилые дома и соцучреждения тепло начнет поступать около 09:30.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственное управление СКР по региону начал проверку по факту этой крупной коммунальной аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: Следственный комитет начал проверку случая прорыва теплотрассы в Твери