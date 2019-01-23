В новосибирском Заксобрании заявили, что мостовую концессию нужно править

Новосибирск, , 09:13 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике поставил перед правительством региона вопрос о корректировке концессионного соглашения о строительстве четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Поскольку идёт затяжка с федеральным капитальным грантом, в 2022 году объект, скорее всего, введён не будет. На год сегодня сдвижка идёт, — заявил председатель комитета Федор Николаев. — Сегодня мы рекомендовали правительству пересмотреть само соглашение в рамках платежей и перенести плату концедента на последующий период, когда мост будет введён».

Произошло это после того как парламентарии заслушали отчёт Контрольно-счетной палаты по результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на объекты дорожной инфраструктуры за два последних года.

Как указывается в отчёте КСП, в заключённом концессионном соглашении срок строительства моста определён с 6 декабря 2017 года до 6 декабря 2022 года. Но строительство ещё даже не начиналось. А компенсация недополученных доходов концессионеру до уровня минимального гарантированного дохода, который в общем объёме составляет 47 млрд рублей, должна начаться уже с 2022 года. Корректировка размера минимального гарантированного дохода в процессе строительства и эксплуатации мостового перехода в концессионном соглашении не предусмотрена.

Аудиторы установили и завышение сметных цен по нулевому этапу строительства. Например, на строительстве участка канализационной сети указаны трубы ХОБАС (Германия) стоимостью 543,4 тыс. рублей за погонный метр. Но можно было на эти работы потратить гораздо меньше денег, используя товары отечественного производителя. Выборочный анализ сметных цен на изделия и материалы по этапу «Подготовительные работы» показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2,0 до 3,5 раз. Кроме того, госучреждение «Мост» заключило с одной и той же организацией два контракта до 100 тыс. рублей вместо одного положенного, тем самым нарушив закон о госзакупках.

Контрольно-счетная палата Новосибирской области предложила региональному правительству провести дополнительную экспертизу достоверности сметной стоимости, указав, что без её корректировки бюджетные деньги могут быть использованы не эффективно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года правительство Новосибирской области заявило, что уставной капитал АО «Центральный мост» будет увеличен на 6 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета «на организацию и завершение работ по достижению финансового закрытия концессионного соглашения по строительству объекта».

Идёт подготовка территории под строительство моста в Новосибирске. Региональные власти были уверены в том, что федеральный грант на строительство мостового перехода через реку Обь получат в 2018 году. Но этого не произошло даже на сегодняшний день.

Ранее ИА REGNUM подробно рассказывало о том, как разворачивались события вокруг строительства платного моста в Новосибирске.

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