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В Казахстане на лекарства против туберкулеза планируют выделить $2,6 млн

Экономика

Планируется закупить препараты для 2,5 тыс. пациентов

Астана, 23 января 2019, 09:01 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана планирует закупить в 2019 году противотуберкулезные препараты на сумму 1 млрд тенге ($2,64 млн), сообщили 23 января в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, планируется закупить препараты для 2,5 тыс. пациентов. Договор на поставку лекарств заключен с фондом «Остановить туберкулез».

В Минздраве добавили, что за счет сотрудничества с ЮНИСЕФ и ПРООН удалось втрое увеличить охват бесплатными лекарствами пациентов с ВИЧ и в 4,5 раза — пациентов с гепатитом С.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января директор национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава Казахстана Малик Аденов заявил, что министерство решило постепенно отказаться от проб Манту в качестве диагностики туберкулеза.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Казахстана планирует полностью отказаться от проб Манту

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Туберкулез
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