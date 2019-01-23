Тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель нашли в Хабаровском крае

Хабаровск, , 07:11 — REGNUM В Хабаровском крае обнаружили 2,8 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Сельхозугодья, которые не используют по назначению, выявлены в ходе инвентаризации в рамках дорожной карты развития аграрной отрасли края. Неиспользуемые земли будут изъяты и переданы эффективным собственникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Специалисты регионального минсельхоза обследовали более 4 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В ходе обследования выяснилось, что более 2,8 тыс. из них не используются и простаивают без дела.

«Мы задокументировали результаты обследования и передали материалы в Россельхознадзор. Собственники и арендаторы могут добровольно оформить отказ от этих земель. В противном случае земли будут изъяты и переданы эффективным собственникам и арендаторам. Губернатор поставил задачу — завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до конца 2019 года», — отметил начальник управления модернизация агропромышленного комплекса края Александр Рог-Кустов.

Сейчас специалисты регионального минсельхоза работают в районе им. Лазо, затем приступят к обследованию земельных угодий в других районах, где сосредоточено наибольшее количестве сельхозземель. Всего в Хабаровском крае имеется более 400 тыс. гектаров земель сельхозназначения — пашни, сенокосы и пастбища. При этом регион практически не в состоянии сам себя прокормить — мясо, молоко, овощи завозятся из других регионов страны.

В правительстве Хабаровского края принято решение вести реестр высвободившихся наделов — они будут передаваться под реализацию приоритетных инвестиционных проектов по упрощенной процедуре — без торгов. Так, около 4 тыс. гектаров планируют выделить компании, которая намерена построить в Бикинском районе селекционно-семеноводческий центр.

В декабре 2018 года в регионе была разработана «дорожная карта» по развитию аграрной отрасли. Отдельное место в ней отведено земельному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил разработать госпрограмму по развитию села. В Хабаровском крае эту идею назвали весьма своевременной. По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, регион сегодня не в состоянии кормить сам себя:

«Собственная обеспеченность молоком 12%, при этом все эти 12% — сухое молоко. Всю говядину, свинину, кур также завозят, собственная обеспеченность — ноль».

Реформирование сельскохозяйственной отрасли глава Хабаровского края назвал приоритетным направлением в работе.