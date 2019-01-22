Победители новогоднего тиража «Русского лото» прибыли за выигрышем в Москву

Москва, , 21:54 — REGNUM Победители новогоднего тиража «Русского лото», выигравшие 500 миллионов рублей, из Санкт-Петербурга приехали оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» через неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской области. Пенсионеры из Санкт-Петербурга, которые в 1264-м тираже выиграли 500 000 000 рублей, приехали в Москву вместе с сыном и поделились своей историей успеха.

«Мы знакомы с государственными лотереями уже очень много лет. На праздничный тираж «Русского лото» мы купили больше 10 билетов — все с отложенных мужем денег. Выбирала их лично я, приговаривая: «Не знаю, какую именно сумму, но обязательно выиграю». Знали, что будет розыгрыш миллиарда, но даже и не мечтали об огромном финансовом состоянии», — рассказала победительница.

О выигрыше узнали спустя десять дней после тиража. Все потому, что пенсионеры отдыхали в это время за городом.

«Вспомнив, что у нас остались непроверенные билеты, я пошла к соседке, чтобы она посмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч, и очень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и была шокирована. Позвала мужа, чтобы он тоже увидел это. Он более спокойно отреагировал, как будто каждый день выигрываем полмиллиарда. После позвонили в контактный центр «Столото», чтобы подтвердить свой выигрыш», — добавила женщина.

Как уверяют победители, приманить удачу им помог специальный амулет — монеты, перевязанные красной лентой. Купила его пенсионерка в обычном киоске, но верила, что он может поспособствовать улучшению благосостояния семьи, поэтому бережно носила его в своем кошельке. Совпадение или нет, но спустя короткое время пенсионеры стали мультимиллионерами.

Выигрыш пришелся очень вовремя. Пенсия у супругов маленькая, поэтому им приходится дополнительно работать. Совсем недавно главу семьи сократили, и он был в поисках нового места. А вот победительница расставаться со своей должностью не спешит.

«Не могу бросить мой коллектив! На меня там рассчитывают и не справятся, если я уйду, — заявила она. — Я всегда ответственно подхожу к моим обязанностям».

Как распорядиться столь крупной суммой, супруги пока еще размышляют. Для начала хотят поменять квартиру, так как сейчас живут в старом доме. Помогут родственнику с инвалидностью и пожертвуют часть суммы в детский дом.

«Еще купим дачу, всю жизнь о ней мечтали. И поедем за границу путешествовать, ни разу не выезжали за рубеж. Я мечтаю увидеть Англию, супруга — Португалию», — поделился планами глава семьи.

Также победители не против порадовать себя приятными мелочами, такими как шопинг.

«Возьму подругу или невестку и пойду по магазинам. Куплю одежды тысяч на сто. Но все деньги попусту тратить не станем, подумаем об инвестициях — с этим нам поможет сын», — добавила женщина.

Участие в государственных лотереях давно стало для семьи традицией. И нарушать ее они не планирует.

«Обязательно купим билет и, надеюсь, еще раз приедем в лотерейный центр «Столото». Нам очень понравилось, как нас встретили, хочется вернуться сюда не раз», — заявил мужчина.

Напомним, что в первый день наступившего года в «Русском лото» был разыгран миллиард рублей. Баснословную сумму разделили два победителя — из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Также благодаря новогоднему тиражу в стране появилось 84 лотерейных миллионера. Результаты тиражей опубликованы на сайте лотерейного супермаркета «Столото» www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону +7 499 270-27-27.