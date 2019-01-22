Еврокомиссия хочет поменять систему «гражданство в обмен на инвестиции»

Москва, , 20:39 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) намерена 23 января обнародовать доклад, где говорится о рисках схем, которые позволяют богатым иностранцам покупать гражданство или вид на жительство. Об этом сообщает Reuters. ЕК планирует создать группу экспертов, которая до конца 2019 года разработает меры по противодействию заложенным в схемах по выдаче «золотых паспортов» рискам коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Вид на жительство продают 20 стран ЕС. Получить вид на жительство можно в Хорватии, Люксембурге и Словакии в обмен на инвестиции от 15 тыс. евро до более чем 5 млн евро.

Подобные схемы активно использует Кипр, Болгария, Мальта — для того, чтобы стать гражданином этих государств достаточно инвестировать в страну 1 млн до 2 млн евро. ЕК указало на то, что у этих трех стран есть недостатки в процедуре проверки происхождения имущества новых граждан, фиксируются недостатки в обеспечении их оперативной идентификации. В докладе также говорится о том, что эти страны также обошли правила Евросоюза, которые требуют «эффективного» проживания в государстве ЕС до предоставления гражданства, уточняет агентство.

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