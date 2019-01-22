В Южной Корее посчитали сколько жители потратят перед Корейским новым годом

Сеул, , 20:07 — REGNUM В Южной Корее посчитали, сколько потратит семья, состоящая из 4 человек на подготовку к Корейскому новому году, сообщает YTN.

Представители Korea National Council of Consumer Organizations сообщили, что провели исследование цен на рынке. В ходе исследования были проверены цены на 26 категорий товаров в 90 больших маркетах и рынках. В итоге средняя сумма, которую потратят на подготовку к Корейскому новому году, равная 246 тыс вон (~$217,4).

Известно, что продукция, представленная на рынке самая дешевая и покупая продукты там в среднем уйдет 190 тыс вон (~$168).

По данным Korea National Council of Consumer Organizations, семья, состоящая из 4 человек и живущая в столице г. Сеул потратит на подготовку к Корейскому новому году 236 тыс вон (~$209) на рынке или 323 тыс во (~$285,5) в крупном торговом центре.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.