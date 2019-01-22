Счета крупнейшей в Смоленске управляющей компании арестованы

Смоленск, , 17:28 — REGNUM Счета, помещения, а также имущество ОАО «Жилищник», являющейся крупнейшей в Смоленске управляющей компании, арестованы судебными приставами. Об аресте счетов и имущества «Жилищника» сообщили сразу несколько смоленских СМИ со ссылкой на информацию Управления службы судебных приставов.

Как сообщил портал Readovka, в отношении «Жилищника» ведется на данный момент более 5,5 тыс. исполнительных производств, общая сумма задолженности превышает 1,150 млрд рублей, причем около четверти этой суммы приходится на долг перед ПАО «Квадра». По последним данным, имущество компании может быть выставлено на торги.

Добавим, что в октябре 2018 года приставы установили ограничения на операционный кассы «Жилищника».

На сайте самой компании сообщается, что «главным и единственным акционером, владеющим 100% акций общества, является администрация города Смоленска». Также, по данным с сайта компании, на обслуживании «Жилищника» находится 1705 многоквартирных домов, а также административных зданий и нежилых строений — УК обслуживает около 70% жителей Смоленска.

Между тем, судя по публикациям местных СМИ, коммунальщики Смоленска и до сложившейся ситуации с арестом имущества не слишком хорошо справлялись с очисткой города от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОАО «Жилищник» уже фигурировало в скандалах, связанных с долгами перед поставщиками ресурсов, а в 2014 году СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 57 млн рублей.

Об этом: Экс-руководитель крупнейшей УК Смоленска подозревается в неуплате налогов на 57 млн рублей