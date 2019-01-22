Немцы за «Северный поток-2»: достойный ответ давлению США

Москва, , 15:46 — REGNUM Мнение населения Германии о строительстве газопровода «Северный поток-2» вполне обосновано и показывает, что среднестатистический обыватель в этой стране, несмотря на почти полное отсутствие независимой от американских медиахолдингов либо от американских некоммерческих организаций прессы, способен мыслить в соответствии со здравым смыслом и экономической выгодой, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Кроме того, в Германии растет уже неприкрытое недовольство вмешательством США даже не во внутреннюю политику, а во все сферы жизни. Последней каплей стали письма посла США в Германии руководству крупных энергетических компаний страны, в том числе компаний Wintershall и Uniper о том, что их участие в данном проекте может обернуться для них санкциями со стороны США. Таким образом, США восстановили против себя общественность в Германии», — считает эксперт.

Мнение населения, с другой стороны, является сигналом немецким политикам о том, что народ не согласен с резолюцией Европарламента о противодействии «Северному потоку-2», принятой всего лишь на день позже аналогичной резолюции палаты представителей Конгресса США. И многие политики, ранее не слишком дружелюбно настроенные по отношению к России, из-за неприкрытого давления США пересмотрели свои взгляды.

«Например, депутат бундестага от партии «зелёных» Юрген Триттен, назвавший абсурдом американскую и проамериканскую точку зрения о том, что «Северный поток-2» поставит Германию и Европу в полную энергетическую зависимость от России. По мнению немецкого политика, отношения Германии и России — это отношения потребителя и поставщика, в данном случае энергоресурсов, а без согласия потребителя поставщику на свободном рынке будет трудно навязывать свои условия договоров», — пояснила Мильчакова.

Практически, то же самое происходит у «Газпрома» со многими его европейскими клиентами: они требуют скидок на газ, и «Газпром», как правило, идет им навстречу. Таких условий по импорту сжиженного газа из других стран у Европы точно не будет. Именно по этой причине даже Польша не намерена полностью отказываться от российского газа, иначе она утратит скидки.

«Так что мнение народа Германии — это объективный и достойный ответ американскому давлению. Акции «Газпрома», несмотря на то, что новость является очень положительной для «Северного потока-2», сегодня слабо снижаются в цене (на 0.4%, наравне со снижением индекса Мосбиржи)», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам социологов, более 73% опрошенных жителей Германии поддержали идею строительства газопровода «Северный поток-2». Кроме того, 67% из них не считают, что этот газопровод поставит Германию в полную энергетическую зависимость от России.

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