Газпром и Mitsui обсудили развитие проектов «Сахалин-2» и «Балтийский СПГ»

Москва, , 15:36 — REGNUM Перспективы развития сотрудничества обсудили в ходе встречи в Москве глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иидзима, сообщает 22 января пресс-служба российского предприятия.

На встрече стороны коснулись, в частности, реализации проектов «Сахалин-2» и «Балтийский СПГ». Отмечается, что в рамках работы над вторым проектом — в Ленинградской области — продолжается разработка технической концепции (в объеме pre-FEED).

Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) — японская корпорация, специализирующаяся на торговле и инвестициях в сфере добычи и переработки нефти и газа, а также развитии инфраструктуры в области энергетики. «Газпром» и Mitsui являются партнерами по проекту «Сахалин-2», в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ.

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали власти Санкт-Петербурга и руководство корпорации «Газпром».

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