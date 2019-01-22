Спорить с Захаровой даже Чубайсу непросто и небезопасно — мнение

Москва, , 14:56 — REGNUM Нравится кому-то Анатолий Чубайс или нет, но он умный, опытный и хитрый политик, умеющий следить за языком и знающий, когда надо остановиться, чтобы не навредить самому себе. Несмотря на то, что и первоначальное высказывание Чубайса, и его аргументы в продолжившемся споре с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ действительно достаточно точно характеризуют положение в стране, Мария Захарова сама является чиновником такого уровня, с которым спорить даже Чубайсу непросто и небезопасно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Истинная мотивация Чубайса не совсем понятна, но, видимо, он, понимая бессмысленность дальнейшей дискуссии, сделал жест, который в его положении должен был сделать человек, позиционирующий себя как джентльмен — признал свое поражение в споре с женщиной. В очередной продемонстрировав гибкость и умение просчитывать и саму ситуацию, и её последствия, потому что Захарова права», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в дискуссии, касавшейся бедности в России. Спор между Чубайсом и Захаровой развернулся в соцсети Facebook.

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