Отток портфельных инвестиций из Индии с начала января составил $560 млн

Нью-Дели, , 16:27 — REGNUM С начала января 2019 года иностранные инвесторы вывели из Индии более 40 млрд. рупий (560 млн. долларов): это является демонстрацией осторожной позиции по отношению к стране. При этом, еще в ноябре и декабре 2018 года в Индии наблюдался приток портфельных иностранных инвестиций в размере 170 млрд. рупий.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», основная часть оттока пришлась на рынок ценных бумаг (39,8 млрд рупий), в то время как на рынок долговых обязательств пришлось всего 0,2 млрд. рупий.

Сообщается, что на дальнейшие тенденции движения капитала в Индию повлияют экономический рост страны и всеобщие выборы в 2019 году. Также влияние окажут торговые войны между США и Китаем.