«Транснефть» вывела из кипрского офшора контрольный пакет НМТП

Москва, , 12:34 — REGNUM «Транснефть» получила в прямое распоряжение контрольный пакет акций (50,11%) порта Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщает 22 января пресс-служба предприятия.

«Акции были выведены компанией из кипрского оффшора Novoport в юрисдикцию России», — говорится в сообщении.

Также предприятия имеет косвенное владение через ООО «Транснефть — Сервис» и ООО «НМТП-Капитал» находящихся в российской юрисдикции еще 11,89% акций НМТП.

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