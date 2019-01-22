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«Транснефть» вывела из кипрского офшора контрольный пакет НМТП

Экономика

В российскую юрисдикцию переведено 50,11% акций

Москва, 22 января 2019, 12:34 — REGNUM  «Транснефть» получила в прямое распоряжение контрольный пакет акций (50,11%) порта Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщает 22 января пресс-служба предприятия.

«Акции были выведены компанией из кипрского оффшора Novoport в юрисдикцию России», — говорится в сообщении.

Также предприятия имеет косвенное владение через ООО «Транснефть — Сервис» и ООО «НМТП-Капитал» находящихся в российской юрисдикции еще 11,89% акций НМТП.

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Морские порты России и транзит
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