Вторник, 22 Января 2019 года
12:12:02 МСК

В Южной Корее закроют старые угольные электростанции

Экономика

10 старых станций закроют к 2022 году

Сеул, 22 января 2019, 12:11 — REGNUM  Правительство Южной Кореи закроет старые угольные электростанции в качестве меры по уменьшению мелкой пыли, сообщает Chosun Biz.

Первоначально, правительство страны планировало закрыть 10 старых угольных электростанций, которые проработали более 30 лет к 2025 году. Однако план был пересмотрен и станции будут закрыты уже к 2022 году.

Кроме того, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея запретило строительство новых угольных станций.

Кроме того, 6 угольных электростанций, каких как Тхэан №1 и №2, Сачхон №3 и №4, Танджин Эко №1 и №2, переоборудовать в газовые электростанции.

Кроме того, правительство страны планирует выделить 11,5 трлн вон (~$10,1 млрд) к 2030 году на установку природоохранного оборудования на 35 угольных станциях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить