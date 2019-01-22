Марокко рассмотрит вопрос снижения пошлин на ввоз зерна из России

Берлин, , 11:30 — REGNUM Представители делегации России и Марокко на полях выставки «Зеленая неделя — 2019» в Берлине обсудили возможность пересмотра марокканской стороной размеров таможенных пошлин на ввоз зерна из РФ, сообщает 22 января пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что министр сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Абделла Джанати пообещал оказать возможное содействие в данном вопросе, добавив, что он находится в компетенции Национального бюро по зерновым и зернобобовым культурам страны.

«В ходе встречи Джанати проинформировал Россельхознадзор об отсутствии претензий марокканской стороны к российскому зерну, поставляемому в Марокко», — добавили в ведомстве.

Напомним, по данным Минсельхоза РФ, с июля по декабрь 2018 года в страны дальнего зарубежья из России было вывезено 28,8 млн тонн зерна, этот показатель на 4,7% превысил уровень аналогичного периода прошлого сезона.

Основными покупателями российского зерна являются Египет (5,2 млн тонн), Турция (3,4 млн), Саудовская Аравия (1,2 млн), Вьетнам (1,2 млн), и Нигерия (1,2 млн).

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