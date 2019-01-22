Жириновский предложил отменить плату за электричество и газ

Москва, , 10:28 — REGNUM Вместо того, чтобы списывать регионам РФ долги за газ, которые некоторые «в наглую» не хотят платить, властям следует отменить плату за электричество, а затем за газ и воду. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Долги тех, кто вообще не хочет платить, в наглую пользуется газом или электричеством и не платят, саботаж, вот это хотят списать», — возмутился Жириновский.

По его словам, вместо этого следовало бы облегчить жизнь гражданам и промышленности и сделать электроэнергию бесплатной.

«Другое дело — освободить вообще от уплаты за электричество не только наших граждан, но и нашу промышленность. Это наше самое конкурентное преимущество — большое количество энергии. Если Европа ждет наш газ, то мы задыхаемся от него, он у нас взрывается от переизбытка», — заявил Жириновский.

Такие действия приведут к улучшению благосостояния граждан РФ и экономической ситуации в целом.

«Если будет бесплатная электроэнергия, товары будут дешевле и повысится покупательская способность населения. Мы создадим более благоприятные условия не за счет индексации пенсий и повышения зарплаты, а, в первую очередь, за счет освобождения от уплаты за электричество, потом за газ, потом за воду, чтобы граждане спокойно жили. Это лучший путь», — уверен Жириновский.