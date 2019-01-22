В Казахстане назвали сроки строительства газопровода «Сарыарка»

Астана, , 10:20 — REGNUM Магистральный газопровод «Сарыарка» в Казахстане планируется строить одновременно пятью линейными потоками, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на заседании правительства, сообщает 22 января агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что 29 декабря между АО «АстанГаз КМГ» и АО «КазСтройСервис» подписан график выполнения работ. Согласно документу, строительные работы линейной части магистрального газопровода планируется завершить в конце 2019 года.

Бозумбаев добавил, что в первом квартале 2019 года будет получена государственная экспертиза по проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в рамках общенационального телемоста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка».

Читайте также: Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»