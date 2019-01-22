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В Алма-Ате снизилась стоимость бензина марки АИ-92

Экономика

Стоимость одного литра бензина уменьшилась примерно на 5%

Алма-Ата, Казахстан, 22 января 2019, 09:52 — REGNUM  Стоимость бензина марки АИ-92 на всех автозаправочных станциях (АЗС) Алма-Аты снизилась примерно на 10 тенге (1,75 рубля), сообщает 22 января агентство «Казинформ».

Ранее один литр бензина марки АИ-92 почти на всех АЗС стоил 156 тенге (27,36 рубля). В настоящее время бензин продается по ценам от 145 до 152 тенге (от 25,43 до 26,66 рублей) за литр. «Газпромнефть» продает бензин в Алма-Ате по прежним ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 января 2019 года стоимость одного литра бензина в Казахстане составила 180 тенге (31,57 рубля). По данному показателю Казахстан занял десятое место среди всех стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан занял 10-е место среди стран мира по стоимости бензина — СМИ

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Экономика Казахстана
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