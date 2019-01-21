Новак назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

Брюссель, , 23:10 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак назвал условия, при которых Москва готова сохранить транзит газа через украинскую территорию. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи трехсторонней группы по газу (Россия, Украина, Евросоюз).

По словам Новака, для того, чтобы транзит российского газа по территории Украины был продолжен, Киев должен выполнить ряд условий.

Во-первых, украинская сторона должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы (ГТС).

Во-вторых, Киев должен предоставить четкие параметры по тарифу на транзит, а не менять его в зависимости от своих желаний.

Ну и в третьих, тариф на транзит должен быть конкурентоспособным по отношению к другим газопроводам, прежде всего к «Северному потоку» и «Турецкому потоку».

Но и это ещё не все. Прежде чем заключать новый контракт или продлевать старый, между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть урегулированы все судебные споры. Новак напомнил, что в ближайшее время ожидается рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Новак подчеркнул, что для начала предметного разговора о транзите российского газа через Украину было бы неплохо заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».

И конечно, министр прокомментировал намерение «Нафтогаза» подать новый иск к «Газпрому» на $12 млрд за гипотетический отказ от транзита газа через Украину.

«Поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта. Это в принципе не может рассматриваться», — сказал Новак.