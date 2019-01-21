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МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Экономика

В наступившем году глобальный рост экономики составит 3,5%

Давос, Швейцария, 21 января 2019, 18:52 — REGNUM  Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 году, 21 января передает агентство Associated Press.

Согласно новому прогнозу МВФ, в наступившем году глобальный рост экономики составит 3,5% — меньше, чем в 2018 году (3,7%), и меньше, чем прогнозировалось на 2019 год в октябре прошлого года (3,7%).

«После двух лет уверенного роста мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось, и риски также растут», — заявила глава МВФ Кристин Лагард, представившая доклад на МЭФ в Давосе.

Рост экономики США в 2019 году оставлен без изменений, на уровне 2,5%. Рост экономики Китая пересмотрен в сторону снижения, на уровне 6,2%.

При этом для Европейского союза рост составит не более 1,6% — из-за продолжающейся неопределенности по Brexit и конфронтации Брюсселя с правительством Италии.

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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