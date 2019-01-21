Столице Ингушетии нужны планетарий, аквапарк и ретрогостиница

Магас, , 16:48 — REGNUM Власти столицы Ингушетии — города Магаса запланировали реализацию нескольких крупных проектов. Среди них строительство планетария, парк креативного отдыха, ретрогостиница, аквапарк, торгово-развлекательный центр и многофункциональная спортивная арена. Для осуществления планов требуются инвесторы.

С обращением к потенциальным застройщикам обратился мэр города Беслан Цечоев. Он обосновал необходимость реализации в Магасе каждого из проектов и призвал вкладывать средства в городскую инфраструктуру. Взамен пообещал всевозможные меры поддержки.

«Призываю инвесторов вкладывать свои средства в развитие нашей столицы. Власти Магаса готовы к сотрудничеству, мы открыты и доброжелательно настроены к инвесторам. Со своей стороны обещаем всемерную поддержку, обеспечение всех необходимых для развития бизнеса условий», — написал Цечоев на своей странице в Instagram.

Мэр также пообещал, что инвесторы могут рассчитывать на защиту их интересов, а также частной и интеллектуальной собственности. Кроме того, градоначальник заявил о всемерном «стимулировании активности инвесторов выгодными предложениями и максимальном освобождении от бюрократических повинностей».