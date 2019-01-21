Татарию в 2018 году посетили почти 3,5 млн туристов

Казань, , 13:52 — REGNUM Татарию по итогам 2018 года посетили 3,4 млн туристов, турпоток в республику по сравнению с прошлым годом вырос на 9,6%. Об этом заявил глава Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

«Татарстан является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма и показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям развития отрасли», — цитирует председателя комитета «Татар-информ».

Наибольшей популярностью, по словам Иванова, в прошедшем году пользовался музей-заповедник «Казанский Кремль» — его посетили почти 3 млн человек. Более 500 тыс. человек посетили Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Остров-град Свияжск и Елабугу.

Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма предприятиями республики, по итогам года вырос на 37% и может составить 28,3 млрд рублей.

Татарию посетили 345,7 тыс. иностранных граждан. По сравнению с предыдущим периодом рост зарубежного турпотока составил 24,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в гостиницах, санаториях, мотелях, хостелах и других средствах размещения на территории Татарии были зарегистрированы в качестве проживающих 118,936 тыс. иностранных граждан. Данные за январь-сентябрь были опубликованы Росстатом в сборнике «Туризм в России».

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число проживающих с гостиницах республики иностранцев выросло на 86,5%.

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