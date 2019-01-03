Нижегородские гостиницы из-за ЧМ-2018 приняли более 134 тыс. иностранцев

Москва, , 12:53 — REGNUM В период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в гостиницах, санаториях, мотелях, хостелах и других средствах размещения на территории Нижегородской области с января по сентябрь прошлого года были зарегистрированы 134,243 тыс. иностранных гостей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число зарубежных туристов увеличилось в 4,1 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сборника Росстата «Туризм в России».

По данным ведомства, это максимальный показатель роста, зафиксированный в регионах, принимавших матчи ЧМ-2018.

Рост аналогичного показателя в Мордовии составил 3,7 раза — в республике разместили 9,607 тыс. туристов по сравнению с 2,621 тыс. гостей годом ранее. В гостиницах Волгоградской области были размещены 51,468 тыс. иностранных граждан, что в 2,8 раза превысило показатель предыдущего года.

Число иностранцев, посетивших Татарию и проживающих в гостиницах и хостелах, выросло на 86,5% или до 118,936 тыс. человек. Количество интуристов, проживающих в гостиницах Свердловской области, в указанный период составило 108,380 тыс. человек, что на 59,4% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Самарские гостиницы приняли 40,814 тыс. иностранных граждан или на 51,2% больше, чем годом ранее. В гостиницах Ростовской области в январе-сентябре проживали 69,851 тыс. иностранных граждан или на 48,6% больше чем за аналогичный период предыдущего года.

В коллективных средствах размещения на территории Краснодарского края число зарубежных гостей выросло на 44,1% или до 179,054 тыс. человек. В гостиницах Санкт-Петербурга рост числа иностранных туристов вырос на 32,9% или до 1,416 млн человек. В Москве аналогичный показатель за девять месяцев прошлого года составил 3,321 млн человек или на 12,2% больше, чем годом ранее.

Наименее значительно из всех принимающих матчи ЧМ-2018 регионов увеличилось число зарубежных гостей в гостиницах Калининградской области — на 9,8% или до 100,630 тыс. туристов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общее число гостей, посетивших Россию во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, составило 6,8 млн, говорил по итогам мундиаля глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов.

Половина из общего объема (3,4 млн) гостей пришлась на иностранных туристов и болельщиков, что превзошло ожидания организаторов ЧМ-2018 с российской стороны. Ожидалось, что за месяц Россию посетят не более 1 млн граждан других стран.