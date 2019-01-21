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Китайские провинции отчитываются о борьбе с бедностью

Экономика

В провинции Хубэй в центральной части КНР из нищеты выведен миллион сельских жителей

Пекин, 21 января 2019, 12:15 — REGNUM  Более миллиона человек выведены в 2018 году из нищеты в центрально-китайской провинции Хубэй. Уровень бедности в регионе снизился до 2,4%, сообщает Синьхуа со ссылкой на статистику местных провинциальных властей.

В абсолютных цифрах в 963 бедных деревнях был проведен комплекс мероприятий в рамках программы борьбы с бедностью, развернутой в КНР в последние годы; за пять лет действия программы принимаемые меры затронули 5 млн человек. Об этом сообщил руководителя Канцелярии Хубэя по борьбе с бедностью Цай Данмин.

Общей объем затрат провинции Хубэй на помощь студентам, испытывающим финансовые трудности, что рассматривается важнейшим условием преодоления нищеты, составил 4 млрд юаней (около 600 млн долларов).

В 2019 году мероприятия по борьбе с бедностью в Хубэе охватят еще почти миллион человек, около 800 нуждающихся деревень и 17 уездов.

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Бедность
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