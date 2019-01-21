В Танзании планируют задерживать неплательщиков налогов — СМИ

Танга, Танзания, 21 января 2019, 11:58 — REGNUM Агентство доходов Танзании (TRA) совместно с администрацией провинции Мухеза сообщило о предстоящих задержаниях злостных неплательщиков налогов в среде предпринимателей, сообщает газета Nipashe.
Глава провинции Мухенза Мванаша Тумбо объявила о начале этой кампании 18 января на встрече с предпринимателями провинции в рамках семинара, подготовленного TRA. Он прошел в зале главного кооператива в городе Танга (Tarecu).
Тумбо заявила, что задержания предпринимателей без лицензии начнутся с понедельника, 21 января.
Она сообщила, что в рамках кампании также будет произведена проверка наличия электронных чековых машин (EFD).