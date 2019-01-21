ЦБ определит «норматив» по максимальному долгу для граждан РФ

Москва, , 11:11 — REGNUM Центробанк России разработал комплекс мер, направленных на регулирование предельного размера долговой загрузки заёмщика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов».

«В близкой перспективе планируется введение предельного размера долговой нагрузки заёмщика», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что Центробанк России разработал целый комплекс мер, которые, с одной стороны,. призваны не мешать здоровому росту кредитования граждан, а с другой стороны — не создавать риска долговой кабалы для граждан и в целом рисков роста просроченной задолженности.

«С 1 октября 2019 года будут введены требования по обязательному расчёту показателя долговой нагрузки заёмщиков. Банк России будет проводить калибровку этих показателей и устанавливать соответствующие надбавки для банков», — пояснила она.

«Дальше планируется распространить расчёт долговой нагрузки не только на банки, но и на микрофинансовые организации», — указала Набиуллина.