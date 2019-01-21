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За год приватизация активов «Самрук-Казына» принесла Казахстану $600 млн

Экономика

За счет первичного размещения акций «Казатомпрома» удалось привлечь $451 млн

Астана, 21 января 2019, 10:14 — REGNUM  По итогам 2018 года объем средств, полученных от приватизации активов фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», составил 230 млрд тенге ($607 млн), заявил председатель правления фонда Ахметжан Есимов. Об этом 21 января сообщает агентство «Казинформ».

Есимов отметил, что одним из самых значимых событий 2018 года стало первичное размещение акций «Казатомпрома» на международном рынке. Это позволило привлечь $451 млн, которые были направлены в национальный фонд страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Ахметжан Есимов заявил, что доход фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» в 2018 году составил 8,3 трлн тенге ($21,9 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году доход фонда «Самрук-Казына» в Казахстане вырос на 31%

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Экономика Казахстана
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