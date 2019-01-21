Многодетной семье из Таганрога выделили помощь: 47,5 рубля

Таганрог, Ростовская область, , 02:02 — REGNUM В Таганроге многодетной неполной малоимущей семье назначено единовременное пособие в размере 47,5 рубля. Снимок соответствующего документа опубликовал юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram.

Из справки следует, что социальное пособие назначено в соответствии с законодательством Ростовской области. Из средств городского бюджета семье также выделена помощь в размере 1 тыс. рублей.

Юрист с иронией назвал назначение столь скудного пособия «федеральной программой по профилактике ожирения».

В мэрии Таганрога пояснили, что размер выплаты высчитан как разница между доходами семьи и прожиточным минимумом в расчете на каждого её члена. Доход семьи составляет 38 тыс. рублей и складывается из заработка матери и алиментов от двух ее бывших супругов, уточняет портал rostof.ru.

Семья пользуется всеми положенными мерами социальной защиты населения, заверили в мэрии.