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ОАЭ и Саудовская Аравия займутся созданием криптовалюты

Экономика

Первоначально оперировать ею будут только центробанки и коммерческие банки обеих стран

Абу-Даби, 20 января 2019, 05:34 — REGNUM  Совместную криптовалюту намерены создать ОАЭ и Саудовская Аравия в рамках укрепления двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Планы по созданию криптовалюты были озвучены во время заседании исполкома эмиратско-саудовского координационного совета в Абу-Даби. Во главе созданного летом 2018 года совета стоят наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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Общая криптовалюта предназначена для облегчения трансграничных платежей, кроме того, проект будет способствовать развитию технологий, поможет оценке рисков в сфере кибербезопасности и изучению влияния единой валюты на монетарную политику.

Первоначально оперировать цифровой валютой будут только центробанки и коммерческие банки обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении выпустить свою криптовалюту объявила американская компания BitTorrent. Новый токен BitTorrent (BTT) будет работать на базе платформы TRON.

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