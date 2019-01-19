Роснефть наращивает использование гидравлического разрыва пласта

Москва, , 16:13 — REGNUM 18 января об итогах работы в 2018 году отчиталась дочерняя компания Роснефти — «РН-ГРП», «Роснефть — гидравлический разрыв пласта».

В рамках обновления и поддержания имеющихся производственных мощностей «РН-ГРП» приобрела 55 единиц основного оборудования, которые объединены в 3 флота ГРП. В состав флота ГРП входят насосные и смесительная установки, станция контроля и управления, установка для гидратации, установка подачи химреагентов, установка для подогрева воды, техника и емкости для транспортировки проппанта и воды.

ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. ГРП является неотъемлемым процессом стимуляции скважины в процессе добычи нефти и газа из сланцевых пород. После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает или существенно снижается депрессия.

В 2018 году на объектах Роснефти произведено более 10 тысяч ГРП-операций, но в отчете «РН-ГРП» нет данных о том, насколько был увеличен объем добычи нефти в результате использования этой технологии: «РН-ГРП» является сервисной компанией, предоставляющей свои услуги добычным предприятиям Роснефти. Итоги работы крупнейшей российской нефтяной компании будут опубликованы позднее.