Суббота, 19 Января 2019 года
16:14:08 МСК

Роснефть наращивает использование гидравлического разрыва пласта

Экономика

Специализированное предприятие «РН-ГРП» подвело итоги 2018 года

Москва, 19 января 2019, 16:13 — REGNUM  18 января об итогах работы в 2018 году отчиталась дочерняя компания Роснефти — «РН-ГРП», «Роснефть — гидравлический разрыв пласта».

В рамках обновления и поддержания имеющихся производственных мощностей «РН-ГРП» приобрела 55 единиц основного оборудования, которые объединены в 3 флота ГРП. В состав флота ГРП входят насосные и смесительная установки, станция контроля и управления, установка для гидратации, установка подачи химреагентов, установка для подогрева воды, техника и емкости для транспортировки проппанта и воды.

ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. ГРП является неотъемлемым процессом стимуляции скважины в процессе добычи нефти и газа из сланцевых пород. После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает или существенно снижается депрессия.

В 2018 году на объектах Роснефти произведено более 10 тысяч ГРП-операций, но в отчете «РН-ГРП» нет данных о том, насколько был увеличен объем добычи нефти в результате использования этой технологии: «РН-ГРП» является сервисной компанией, предоставляющей свои услуги добычным предприятиям Роснефти. Итоги работы крупнейшей российской нефтяной компании будут опубликованы позднее.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить