Глава Huawei заявил, что компания готова к трудностям

Шэньчжэнь, Китай, , 16:15 — REGNUM Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что китайская компания ожидала, что столкнётся с давлением со стороны США и некоторых европейских стран, поэтому подготовилась к ним. Об этом сообщает South China Morning Post.

Основатель и президент одной из крупнейших китайских компаний не часто даёт интервью, однако растущее давление со стороны США подтолкнуло его ко встрече с журналистами.

Жэнь Чжэнфэй на брифинге в штаб-квартире компании в городе Шэньчжэнь рассказал, что в Huawei более десяти лет ожидали, что могут столкнуться с проблемами, которые возникли сейчас. Он отметил, что возникшие трудности его не слишком беспокоят, так как Huawei к ним готова.

Глава китайской компании заявил, что европейские страны, рассматривающие вопрос об отказе от оборудования Huawei, будут вынуждены серьёзно переплачивать за телекоммуникационное оборудование других производителей.

«У нас есть уверенность, что наши продукты намного лучше, чем у конкурентов… и у клиентов есть все основания покупать наше оборудование», — заявил Жэнь Чжэнфэй.

Также он отметил, что негативное отношение к Huawei в США проявляют только некоторые политики, а не американское общество. Китайский бизнесмен добавил, что снижение торговых ограничений в США поможет экономическому развитию страны, но экономика США может пострадать, если президент Дональд Трамп решит продолжить экономическую войну.

Отвечая на вопрос о его дочери Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде по требованию властей США, Жэнь Чжэнфэй выразил уверенность, что проблема будет урегулирована в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января 2019 г. посол Китая в Канаде Лу Шае заявил, что заперт на использование оборудования Huawei, о возможности которого сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, будет иметь негативные последствия для североамериканской страны.